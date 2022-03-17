Васильев об отстранении СБР: «Это делают либо умалишенные люди, либо отъявленные негодяи. Оказывается, у них за все коллективная ответственность»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о решении Международного союза биатлонистов (IBU) начать процедуру отстранения Союза биатлонистов России (СБР).

«То, что они сейчас делают, это делают либо умалишенные люди, либо отъявленные негодяи. Как это еще можно воспринимать? Просто все существующие законы, при этом ими же написанные, не соблюдают.

Оказывается, у них за все существует коллективная ответственность. Но это же распространяется исключительно на Россию и Беларусь. Это же понятно.

Где они вообще находят аргументы? Всегда хочется спросить, где они находят статью, на которую ссылаются. У меня такое впечатление, что они тут же все на ходу придумывают», – сказал Васильев.

IBU начал процедуру отстранения СБР. Решение по участию российских биатлонистов в соревнованиях следующего сезона примут не раньше сентября