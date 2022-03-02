Владимир Драчев: «Готов создать международную федерацию и возглавить. Можно назвать ее «Союз биатлонистов мира»

Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказался о решении Международного союза биатлонистов ( ) отстранить российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«Это было ожидаемо. Мы понимаем, насколько «сильно» нас любили в международном союзе биатлона. В 2018 году IBU не очень хотел видеть российский биатлон полноправным членом союза, и когда я приехал на конгресс, там были театральные действия.

Когда сегодняшние события начались, я сразу сказал, что Союз биатлонистов России никогда не будет восстановлен в IBU, а скорее всего будет просто исключен. Так и произошло.

Я вижу здесь единственный выход – это открытие своей международной федерации. Я даже готов создать эту федерацию и возглавить! Можно назвать эту федерацию «Союз биатлонистов мира».

Есть страны, которые нас поддерживают и сейчас, и может в ближайшее время они уйдут из IBU и перейдут в эту новую федерацию.

Сейчас главная задача — это не потерять настрой всех спортсменов, бросить силы на развитие детского спорта, спортсмены должны поехать в свои регионы, тренироваться там и показывать свое мастерство», — сказал Драчев.