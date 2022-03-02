Драчев о решении IBU отстранить россиян: «Несколько лет назад мы сами дали повод, а сейчас их подхлестнуло к очередной злобе. Ничего страшного, перетерпим»

Бывший глава Союза биатлонистов России ( ) прокомментировал решение Международного союза биатлонистов ( ) отстранить российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«Меня это совершенно не удивляет, к этому все и шло. Мы еще в 2018-м пытались перейти из непостоянных членов IBU в постоянные, как мы были раньше. Нам было четко сказано: «Вы никогда не будете постоянными членами! Мы все сделаем, чтобы вы никогда не вошли ни в составы руководящих органов, ни в какие-либо комитеты».

Там сценарий на всех конференциях разыгран очень хорошо. Все знают, что нажимать и делать. Хоть ты выступай, хоть ты говори о наших делах или перспективах — это ничего не изменит. Тупо все всегда голосовал против нас. Даже на 1000% они против нас.

Несколько лет назад мы сами дали повод, а сейчас их подхлестнуло к очередной злобе. Ничего страшного, перетерпим, переживем», — сказал Драчев.