Виктор Майгуров: «Сервис сборной Беларуси в Уфе обыгрывает сервис большинства региональных команд. Плюс белорусы после Олимпиады готовились на сборах»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) разъяснил ситуацию с проблемами российской команды с лыжами в гонках Кубка и чемпионата России в Уфе.

– Некоторые спортсмены сборной России пожаловались, что из-за отсутствия «боевых» лыж они не в состоянии конкурировать с биатлонистами Беларуси. Вы можете это прокомментировать?

– Я предполагаю, что дело здесь не столько в самих лыжах – и самые элитные лыжи требуют профессиональной подготовки. Сервис сборной Беларуси в Уфе обыгрывает сервис большинства региональных команд, их уровень просто несопоставим. Плюс белорусы после Олимпиады готовились на сборах, а наших тренерский штаб распустил по домам и собрал буквально за неделю до соревнований. Так стоит ли удивляться?

Заметьте, спортсменки из сборной России почему-то на лыжи не жалуются и конкуренцию своим белорусским соперницам вполне себе составляют. Хотя многие специалисты ожидали увидеть в Уфе более равную борьбу, скорее, у мужчин, чем у женщин.

– Женская команда Свердловской области во главе со старшим тренером сборной России действительно выделяется.

– Но не только эти девушки хорошо выступают – разве , представляющая Ханты-Мансийск, показывает плохие скорости? Что касается сборной Свердловской области, то тут нужно отдать должное . Он видимо что-то предвидел и подготовил свой региональный сервис во главе с Алексеем Шевченко, которого, если можно так выразиться, «арендовал» из сервис-группы сборной России.

– У мужчин ситуация на чемпионате России в Тюмени с лыжами останется такой же, как в Уфе?

– Сложно загадывать. Но Сергей Башкиров, который запланировал собрать свою группу на сбор перед соревнованиями в Тюмени, уже обратился с просьбой, чтобы на этом сборе с лыжами поработал кто-то из сервиса национальной команды.

На сбор перед соревнованиями в Уфе тренерский штаб сервисменов не запрашивал. Как показывает сегодняшний день, это стоило сделать.

– Правда ли, что на складе СБР хранятся лыжи лидеров сборной России, которых им сейчас не хватает для успешного выступления? Александр Логинов говорил про отсутствие «боевых» лыж. Да и Юрий Каминский сетовал на это.

– Здесь, видимо, сработал эффект испорченного телефона. Есть два пула лыж – лыжи, которые спортсмены получают по контракту от фирмы-производителя в личное пользование, и лыжи, которые по такому же контракту получает СБР для использования в сборной России.

На складе сейчас находятся только лыжи сборной, личные лыжи спортсменов должны быть у них. Не готов говорить о точном количестве пар у любого сборника, но у каждого из лидеров это примерно 15-20 личных пар. Которые, повторюсь, мало просто иметь, но еще и нужно профессионально подготовить к гонке, – сказал Майгуров.

«Я здесь как бомж». Куда и почему пропали лыжи наших биатлонистов?