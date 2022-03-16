«Ребят, это вообще как? Мы сказали: Беларусь родная, побеждай Россию!» Губерниев возмущен проблемами с лыжами у наших биатлонистов

Телекомментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Союз биатлонистов России ( ) за ситуацию с лыжами у сборной в финале Кубка России и чемпионате России в Уфе.

«Пришел ответ от СБР по поводу отсутствия лыж у сборников. говорил, что это лыжи не биатлонистов, а СБР, и трудно выбрать, кого из региональных биатлонистов нужно обделить. И из-за договоренности с производителями эти лыжи не должны использоваться на внутренних стартах. Что?

Ребята, это старт международный! Если бы это были внутренние соревнования, то вы, коллеги из СБР, были бы абсолютно правы. Это чемпионат с участием спортсменов из республики Беларусь! Мы сейчас назло кондуктору этого биатлонного автобуса взяли и пошли пешком. Лыжи сборникам не предоставили и таким образом сказали: Беларусь родная, побеждай Россию!

Ребят, это вообще как? Вот вы меня простите, я логику принимаю, если бы это был внутренний старт. Регионы – крутитесь как хотите. Здесь приехала Беларусь, которая во всех гонках обыграла российских парней, у которых лыжи в Москве. Я не понимаю.

Если мы сейчас, лишенные Кубка мира, проводим вот такие старты с прекрасным показом и этими ребятами, которые хотят выступать, мы вредим этим решением биатлону. Мы вредим, по другому я сказать не могу. Я не понимаю, но, видимо, какие-то другие люди будут понимать. Скоро же выборы президента СБР. Так что не надо обижаться коллеги из СБР, юный комментатор прав как всегда.

Я надеюсь, что в Тюмени, куда тоже приедут спортсмены из Беларуси, этого бардака с лыжами не будет. Иначе нас опять там нахлабучат. Потому что во всех гонках наши спортсмены проиграли, в том числе и из-за отсутствия инвентаря. Это поддержка спорта в кавычках.

Виктор Майгуров, мы же с вами давно знакомы. Ведь для того, чтобы все эти вещи объяснять, надо спокойно остаться на соревнованиях, прийти к нам в прямой эфир и сказать: товарищ Губерниев, у нас вот так вот и вот так вот. И, что самое главное, спортсменам тогда это надо объяснять. Микрофоны-то открыты. Мы всех приглашаем, но если вас нет на соревнованиях? Кто это будет объяснять?» – рассказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

«Я здесь как бомж». Куда и почему пропали лыжи наших биатлонистов?