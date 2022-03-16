Виктория Сливко: «На первом круге мне наступили на палку – она слетела с руки. Мне дали мне палку Мироновой – спасибо, Света!»

Российская биатлонистка прокомментировала победу в мегамасс-старте на открытом чемпионате России в Уфе.

«Очень круто, я очень довольна. К тому же, бежали вместе с лидерами. Я думала что на последней стрельбе рядом со мной стоит Алимбекова. Когда увидела, что она попала, подумала, что она выиграла, а я вторая – нормально. А потом услышала, что это Лариса (Куклина). Подумала, что от нее можно убежать.

На первом круге, когда я уходила на поворот, мне наступили на палку – она слетела с руки. Алексей Шевченко дал мне палку Мироновой – спасибо, Света! Она немного другая, разница чувствуется.

Наверное, мне просто очень сильно хотелось, потому и получилось. Очень здорово, что я на такой ноте уеду из Уфы – потренируюсь две недельки и буду в отличной форме и в отличном настроении в Тюмени. Тем более, что там родная земля и родные стены. Надеюсь, что они помогут», – сказала Сливко в эфире .