Сливко об отношении к россиянам в Европе: «Было не очень комфортно, если у тебя на спине написано «Россия», потому что смотрят будто ты враг народа»

Биатлонистка Виктория Сливко высказалась об отношении к россиянам в Европе.

«Честно говоря, как-то было не очень комфортно, если у тебя на спине написано «Россия», потому что смотрят будто ты враг народа, хотя мы, спортсмены, никакого отношения к этому не имеем.

Так было немного некомфортно. Я старалась не надевать что-то с российской символикой, просто нейтрально одевалась», – сказала Сливко.

Также спортсменка рассказала о планах к концу сезона.

«Не планировала бегать никакие марафоны. Думаю, после чемпионата России сезон будет закончен. Сделаю закатку, буду готовиться к следующему сезону, ничего бросать не собираюсь. Пусть нас сейчас не допускают к международным стартам, но в России тоже будут соревнования.

Как показывает практика, все резко меняется: сегодня не пускают, завтра – пустят, поэтому нужно быть всегда готовым и делать то, что делаешь», – отметила она.