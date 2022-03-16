Даниил Серохвостов: «Сколько из лыж ехали здорово сегодня? Ноль. Ладно, одна лучшая была, я ее уже отдал»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился ожиданиями перед началом мегамасс-старта на чемпионате России в Уфе.
«Сколько из лыж ехали здорово сегодня? Ноль. Ладно, одна лучшая была, я ее уже отдал.
Погода хорошая на самом деле, сейчас еще потеплеет. Думаю, гонка будет веселой, редко такие гонки бегаем, можно никуда не спешить, собраться на рубеже и спокойно доехать.
Хочется ли еще побегать здесь? Я бы еще побегал, но не здесь», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
Открытый чемпионат России. Смольский, Халили, Лобастов, Лазовский, Латыпов и Серохвостов выступают в мегамасс-старте