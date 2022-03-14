Резцова и Логинов лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России

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Биатлонисты Кристина Резцова и Александр Логинов лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР). 

Рейтинг СБР сезона-2021/22

Женщины

1. Кристина Резцова – 1465

2. Ульяна Нигматуллина – 1123

3. Виктория Сливко – 1066

4. Ирина Казакевич – 1026

5. Светлана Миронова – 875

6. Лариса Куклина – 855

7. Анастасия Егорова – 849

8. Евгения Буртасова – 789

Мужчины

1. Александр Логинов – 1401

2. Эдуард Латыпов – 1352

3. Максим Цветков – 978

4. Антон Бабиков – 971

5. Василий Томшин – 970

6. Карим Халили – 944

7. Александр Поварницын – 843

8. Даниил Серохвостов – 830

Полный рейтинг здесь.

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