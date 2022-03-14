Резцова и Логинов лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России

Биатлонисты Кристина Резцова и Александр Логинов лидируют в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР).
Рейтинг СБР сезона-2021/22
Женщины
1. Кристина Резцова – 1465
2. Ульяна Нигматуллина – 1123
3. Виктория Сливко – 1066
4. Ирина Казакевич – 1026
5. Светлана Миронова – 875
6. Лариса Куклина – 855
7. Анастасия Егорова – 849
8. Евгения Буртасова – 789
Мужчины
1. Александр Логинов – 1401
2. Эдуард Латыпов – 1352
3. Максим Цветков – 978
4. Антон Бабиков – 971
5. Василий Томшин – 970
6. Карим Халили – 944
7. Александр Поварницын – 843
8. Даниил Серохвостов – 830
Полный рейтинг здесь.