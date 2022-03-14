Александр Тихонов: «Я бы так же, как и СБР, отказался от выступления на Кубке мира. Ну как это, лишать флага и гимна?»

Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал слова российского биатлониста , который назвал непонятным отказ СБР от участия в этапах Кубка мира в нейтральном статусе.

– С Даниилом я не согласен. Я бы так же, как и СБР, отказался. Ну как это, лишать флага, лишать гимна? Мы что, какая-то страна непонятная с неизвестной историей биатлона? Раз начали бороться (за полноправное выступление России), значит надо бороться до конца.

– Этапы чемпионата России объективно будут уступать этапам чемпионатам мира. Как тогда нашим биатлонистам удержаться от ухудшения формы?

– У нас достаточно стартов внутри страны, проблем нет никаких. Это будет вполне достаточно. Кто хочет выступать и выигрывать, тот ищет методы, а не причины.

– Могут ли осенью начаться массовые отказы звезд российского биатлона от этапов чемпионата и Кубка России? Или у них будет безвыходное положение и им придется в них участвовать?

– Таких отказов просто не должно быть. Это не частная лавка. Они обязаны выступать, – сказал Тихонов.

Даниил Серохвостов: «Для меня было непонятно, когда СБР отказался ехать на Кубок мира. Какая разница? Вам унижаться? Вы все равно сидите в кабинетах»