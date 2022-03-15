Губерниев о Юрловой-Перхт: «Все возвращается и возвращается. Не верю, что она сможет выдержать конкуренцию»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном возвращении чемпионки мира Екатерины Юрловой-Перхт к соревнованиям.

«Она давно собирается возвращаться. Все возвращается и возвращается. Не очень верю, что она сможет выдержать конкуренцию.

Даже если мы вернемся на международную арену в ближайшее время, у нас квота будет меньше. Ей придется очень сложно. Если Юрлова-Перхт докажет обратное, то будет молодец», – сказал Губерниев.

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