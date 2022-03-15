Екатерина Юрлова: «Планирую выступить на чемпионате России в Тюмени, по мере возможности готовлюсь к старту»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о дальнейших спортивных планах.

– Как видите свои дальнейшие передвижения по Европе в связи с транспортными проблемами последних недель?

– Четкого ответа пока нет. Планирую в конце марта выступить на чемпионате России в Тюмени, по мере возможности готовлюсь к этому старту. Насчет другой логистики затрудняюсь сейчас что-то сказать.

– Вроде бы из Питера ходит поезд «Аллегро» до Хельсинки.

– Это так, и на днях число поездов даже увеличили, я слышала. Получается, чуть ли не единственный шанс вырваться в Европу. Но с двумя детьми поездка сразу усложняется, все-таки не самый короткий и быстрый маршрут.

К тому же нашими картами теперь нельзя расплачиваться на международных сайтах, и как мы будем покупать авиабилеты из Хельсинки, большой вопрос, – ответила Юрлова-Перхт.