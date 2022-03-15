Почетный член МОК Хайберг: «Как только все закончится, мы должны начать диалог со спортом России и Беларуси. Они должны вернуться на таких же условиях, как и другие нации»

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хайберг оценил санкции в отношении России и Беларуси на фоне ситуации в Украине.

– Не прошло так много времени, как спорт обозначил свою позицию, происходящее было настолько ужасным, что нужно было высказать свое мнение.

МОК быстро объявил, что спортсменам из России и Беларуси не рады на соревнованиях и что запланированные турниры из этих стран будут перенесены. Это было четкое заявление и, возможно, более сильное, чем я рассчитывал услышать от МОК.

– Почему?

– Мы (МОК) всегда были осторожны, а Россия – великая держава в спортивном смысле. Поэтому реакция может быть слишком осторожной в попытке избежать слишком большого давления. И это было правильно.

– Вы с такой же уверенностью можете говорить о результатах такой реакции?

– Вот на это я позволю себе ответить «нет». Для меня важно, когда все закончится, чтобы мы подумали, как вернуть Россию и Беларусь в международный спорт.

Мы же должны посредством спорта вносить свой вклад в то, чтобы сделать мир лучше, а это означает, что все нации должны в этом участвовать.

Так что одновременно с тем, чтобы отстранять, мы должны смотреть в будущее и готовиться к тому, что Россия и Беларусь вернутся.

– Но от происходящего останутся горечь и раны, которые будет непросто залечить?

– Они уже есть. Так что уйдет какое-то время, чтобы вернуться к ситуации в том виде, в каком она была прежде.

У меня нет ответа, что теперь мы будем делать. Но, как только все закончится, мы должны начать диалог со спортом России и Беларуси. Они должны вернуться на таких же условиях, как и другие нации. В ситуацию, где всем будет хорошо, – сказал Хайберг.