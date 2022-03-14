Ирина Казакевич: «Сегодня смогла справиться с заключительной стойкой, что для меня большой плюс»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в гонке преследования на открытом чемпионате России в Уфе (2-е место).

«Я не знала, с каким я отрывом шла впереди. Видела, что девчонки были на кругах. Я думала, что Света (Миронова) и Ирина (Лещенко) выйдут за мной, а были Кристина (Резцова) и Ирина. На последнем круге всех гнали, я видела, что они близко. На последнем повороте видела, что они наступают мне на пятки. Мне хватило сил дотерпеть до второго места.

Для меня это важные гонки, потому что это всегда опыт. Сегодня я смогла справиться с заключительной стойкой, что для меня большой плюс. Мы в такой ажиотажной ситуации подходили к нему с , – сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».