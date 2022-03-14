Серохвостов о Кубке России в Уфе: «Новосибирская команда не приехала. Я тут как бомж. Лыжи делает одна команда, пристреливает другая»

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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, что команда Новосибирска не приехала на гонки Кубка и чемпионата России в Уфе.

– После спринтов в Уфе некоторые биатлонисты говорили, что им было сложно собраться на Кубок России. У вас с этим проблем не было?

– Я просто хотел стартовать в любой гонке. Уже засиделся, так долго тренировался. Когда в Пекине я две гонки пробежал, мне хотелось еще бегать. А до Олимпиады я еще 20 дней не бегал. Получается, что всего две гонки за полтора месяца. Хотелось уже что-то пробежать.

Рад, что тут выступаю. Конечно, моя новосибирская команда не приехала. Я тут как бомж. Лыжи делает одна команда, пристреливает другая.

– Почему не приехали?

– Они собираются на чемпионат России приехать в Тюмень.

– Результаты нашей команды на Кубке мира в этом сезоне стали вселять в болельщиков надежду. Не убьет ли эту надежду отсутствие международных стартов?

– Это больше зависит от того, какие старты будут проводить в России. Если нас закроют, то круто было бы, если бы выступали биатлонисты России и Белоруссии, может, вторые составы Кореи и Китая. Собрать хотя бы человек 90. Тогда, думаю, буду бегать.

Тяжело сказать. Первый раз в такой ситуации. Дай бог, все нормально будет и нас пустят хотя бы по личным приглашениям, – сказал Серохвостов.

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