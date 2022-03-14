Даниил Серохвостов: «На втором рубеже у меня начался тремор, а на третьем просто поторопился. Так бы, думаю, у Халили золото забрал сегодня»

Российский биатлонист Даниил Серохвостов оценил свое выступление в пасьюте на открытом чемпионате России, где занял восьмое место.

По итогам гонки чемпионом России стал финишировавший четвертым Карим Халили, так как весь пьедестал сегодня заняли спортсмены из Беларуси.

«За последний рубеж стоит себя похвалить. На втором рубеже у меня начался тремор, а на третьем просто поторопился и недоработал на последнем выстреле. Так бы, я думаю, у Карима-то (Халили) золото забрал сегодня. А пик формы у меня все выше и выше.

В Тюмени, думаю, уже будет лучше, и сервис мой региональный будет работать.

Я видел Логинова (занявшего 21-е место – Sports.ru), у него абсолютно лыжи не ехали. А я с кем ни ехал на спусках, всегда ровно ехали. Я бы не сказал, что у меня лыжи были хуже, чем у остальных», – сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

Результаты чемпионата России по биатлону 2022

Результаты Кубка России по биатлону 2021/2022