Виктория Сливко: «У нас мало сервиса в Тюмени, поэтому пришлось самим выбирать лыжи, обкатывать. Классно, что сегодня можно посоревноваться с лидерами Кубка мира»

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о проблемах с сервисом перед началом спринта на Кубке России.

«У нас мало сервиса в Тюмени, поэтому нам пришлось самим выбирать лыжи, обкатывать. Проблем нет, катаем, смотрим. Холодно, но по сравнению с Ижевском – это не холодно.

Отличное настроение, хочу бегать, хочу соревноваться. Классно, что сегодня можно посоревноваться с лидерами Кубка мира (в соревнованиях участвуют белорусские биатлонисты – Sports.ru).

Будет очень здорово посмотреть на свою форму и проверить ее», – сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Открытый Кубок России. Спринт. Алимбекова стартует 4-й, Миронова – 11-й, Куклина – 25-й, Васнецова – 30-й, Казакевич – 32-й, Кручинкина – 34-й, Сливко – 38-й