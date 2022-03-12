Казакевич об отстранении россиян от Кубка мира: «Расстроены и опечалены. Надеюсь, скоро все разрешится, и мы сможем вернуться на мировую арену»

Российская биатлонистка прокомментировала отстранение российских и белорусских спортсменов от этапов Кубка мира и Кубка IBU.

«Сложно что-то говорить в этой ситуации. Мы расстроены и опечалены тем, что у всех спортсменов нашей страны и дружественной Беларуси нет возможности выступать на международных стартах.

Надеюсь, что скоро все разрешится, и мы сможем вернуться на мировую арену. Спорт объединяет, и в этом мире все спортсмены должны иметь возможность обмениваться своим опытом и своей культурой и продолжать радовать людей на экранах телевизоров.

Я не знаю, останется ли в сборной мой личный тренер Михаил Викторович Шашилов. Наверное, мы так же, как и все, узнаем об этом по итогам тренерского совета и правления СБР. В любом случае я продолжаю работать с ним очень плотно, и меня это никак не коснётся в будущем», – сказала Казакевич.

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