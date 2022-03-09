Тренерский совет и заседание правления СБР, где определится, продолжит ли работу Шашилов, пройдут 4-5 апреля

продолжает работать в должности тренера женской сборной России по биатлону, его будущее в команде определит тренерский совет в начале апреля.

Об этом сообщает Betonmobile со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России.

«Сейчас Шашилов официально продолжает занимать свою должность. У него действующий контракт, его срок истекает 31 мая.

Никто тренера не увольнял, да и он заявления об уходе по собственному желанию не писал. Что будет дальше? Судьбу Михаила Викторовича решит тренерский совет и последующее заседание правления СБР, которые пройдут после чемпионата России в Тюмени.

Предварительно они запланированы на 4-5 апреля», – заявил источник в СБР.