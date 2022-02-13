Дмитрий Губерниев: «За такое состояние Мироновой ответственность лично несет Шашилов. Он ее просто закопал»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о результатах женской сборной России в гонке преследования на Олимпиаде-2022.

заняла 11-е место, – 23-е, – 26-е, – 41-е.

«Может, сейчас уволить женских биатлонных тренеров? Встряхнуть команду перед эстафетой? Назначить любого, хуже уже не будет...

За такое состояние Мироновой ответственность лично несет тренер Шашилов!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

«Не знаю, что делать, чтобы встряхнуть команду перед эстафетой. Стрельба катастрофическая, это совершенно очевидно, что не хватает тренеров по стрельбе и не справляются вдвоем Загурский и Шашилов, при всем моем уважении.

Нужно встряхнуть команду, чтобы девушки почувствовали уверенность побороться за медаль в эстафете. Мы видим, что всех лихорадит, француженок в том числе.

Может тренеров уволить перед эстафетой, чтобы на стрессе наши девчонки пробежали? Подготовка женской биатлонной команды провалена. Надо было видимо увольнять до начала сезона – был шанс и в ноябре, и в январе. Тренеры не справились.

Шашилов несет ответственность за подготовку Мироновой, он ее просто закопал. Надо называть вещи своими именами», – сказал Губерниев «Матч ТВ».