Дмитрий Васильев: «Можно поднимать вопрос о соответствии должности президента МОК Баха, который призывал отстранять российских спортсменов»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал решение Международного союза биатлонистов ( ) отстранить российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«Весь здравый смысл полностью игнорируется. Идет прямое нарушение всех законов в международных федерациях.

Спортсмены не могут отвечать за действия правительства. Олимпийское движение прямо об этом говорит.

Здесь еще можно поднимать вопрос о соответствии занимаемой должности президента МОК Томаса Баха, который напрямую призывал отстранять российских спортсменов.

Эти люди в полном составе должны уйти в отставку. Они не соответствуют своей должности, так как не умиротворяют, а еще больше разжигают ситуацию», – сказал Васильев.

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