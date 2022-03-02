Дмитрий Васильев: «Можно поднимать вопрос о соответствии должности президента МОК Баха, который призывал отстранять российских спортсменов»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.
«Весь здравый смысл полностью игнорируется. Идет прямое нарушение всех законов в международных федерациях.
Спортсмены не могут отвечать за действия правительства. Олимпийское движение прямо об этом говорит.
Здесь еще можно поднимать вопрос о соответствии занимаемой должности президента МОК Томаса Баха, который напрямую призывал отстранять российских спортсменов.
Эти люди в полном составе должны уйти в отставку. Они не соответствуют своей должности, так как не умиротворяют, а еще больше разжигают ситуацию», – сказал Васильев.
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