Смольский и Алимбекова выступят на Кубке России по биатлону, Сола и Бочарников – на чемпионате России

Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал состав белорусской команды, которая выступит на Кубке России по биатлону с 12 по 16 марта в Уфе.

Сборная Беларуси

Женщины

Дарья Кудаева (Кривко) Юлия Ковалевская

Мужчины

Иван Тулатин Александр Кошин Степан Данилов Илья Авсеенко

Белорусские биатлонисты также выступят на чемпионат России в Тюмени, который пройдет с 30 марта по 3 апреля.

Состав сборной может быть скорректирован. Планируется, что к команде присоединятся , Елена Кручинкина и , а Смольский и Алимбекова вернутся домой.