Смольский и Алимбекова выступят на Кубке России по биатлону, Сола и Бочарников – на чемпионате России

Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал состав белорусской команды, которая выступит на Кубке России по биатлону с 12 по 16 марта в Уфе.
Сборная Беларуси
Женщины
- Ирина Кручинкина
- Аделина Сабитова
- Дарья Кудаева
- Динара Алимбекова
- Ирина Лещенко (Кривко)
- Юлия Ковалевская
Мужчины
- Антон Смольский
- Никита Лобастов
- Дмитрий Лазовский
- Иван Тулатин
- Александр Кошин
- Степан Данилов
- Илья Авсеенко
Белорусские биатлонисты также выступят на чемпионат России в Тюмени, который пройдет с 30 марта по 3 апреля.
Состав сборной может быть скорректирован. Планируется, что к команде присоединятся Анна Сола, Елена Кручинкина и Сергей Бочарников, а Смольский и Алимбекова вернутся домой.