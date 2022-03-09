Смольский и Алимбекова выступят на Кубке России по биатлону, Сола и Бочарников – на чемпионате России

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Национальный олимпийский комитет Беларуси опубликовал состав белорусской команды, которая выступит на Кубке России по биатлону с 12 по 16 марта в Уфе. 

Сборная Беларуси 

Женщины

  1. Ирина Кручинкина
  2. Аделина Сабитова
  3. Дарья Кудаева
  4. Динара Алимбекова
  5. Ирина Лещенко (Кривко)
  6. Юлия Ковалевская

Мужчины

  1. Антон Смольский
  2. Никита Лобастов
  3. Дмитрий Лазовский
  4. Иван Тулатин
  5. Александр Кошин
  6. Степан Данилов
  7. Илья Авсеенко

Белорусские биатлонисты также выступят на чемпионат России в Тюмени, который пройдет с 30 марта по 3 апреля.

Состав сборной может быть скорректирован. Планируется, что к команде присоединятся Анна Сола, Елена Кручинкина и Сергей Бочарников, а Смольский и Алимбекова вернутся домой. 

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