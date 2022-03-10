Васильев об участии белорусских биатлонистов в российских стартах: «Статус Кубка России возрастет значительно. Это не просто соревнования для галочки»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону высказался об участии белорусских биатлонистов в гонках Кубка и чемпионата России.

Соревнования в Уфе пройдут с 12 по 16 марта, в Тюмени – с 30 марта по 3 апреля.

«Жаль, что Солы сейчас не будет. Если приезжает Алимбекова, то уже нормально.

Считаю, что им всем бы стоило поучаствовать в Кубке России. Почему? Во-первых, это политический момент, во-вторых, статус Кубка России возрастет значительно.

Думаю, что эти соревнования будут очень полезны для российских и белорусских спортсменов. Соревноваться с далеко не самыми слабыми биатлонистами в мире – это должно быть очень любопытно для всех. Это не просто соревнования для галочки, к тому же биатлонистам нужно хорошо завершить сезон.

В завершающей стадии сезона они были лишены участия в Кубке мира, поэтому выступления в финале Кубка России и чемпионате страны, возможно, и не станут полноценной альтернативой, но тем не менее эти соревнования будут очень достойными», – сказал Васильев.