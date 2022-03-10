Парсонс о проведении Паралимпиады в Китае: «В стране, где 83 млн человек с ограниченными возможностями, это важно. Очень мощное для мира послание об инклюзивности»

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Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс назвал проведение зимних Игр-2022 в Китае мощным посланием об инклюзивности.

«Я считаю, что в стране, где живет 83 миллиона человек с ограниченными возможностями, это действительно важно, а тот факт, что это привлекает больше людей с инвалидностью к зимним видам спорта, открывает для них больше возможностей. И это поразительно.

Речь не только о золотых, серебряных и бронзовых медалях, а о том, чтобы дать этим людям возможность заниматься тем, чем они хотят. Считаю, что это очень мощное для мира послание об инклюзивности», – заявил Парсонс.

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