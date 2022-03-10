Соревнования для российских паралимпийцев пройдут 18-21 марта в Ханты-Мансийске

Теги Дмитрий Чернышенко Паралимпийские игры МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Биатлон

Зимние Игры «Мы вместе. Спорт» для российских паралимпийцев пройдут 18-21 марта в Ханты-Мансийске.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Церемония открытия соревнований пройдет в ледовом дворце «Юграмегаспорт».

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) отстранил сборную России от Игр-2022 в Пекине.

«В регионе есть вся необходимая спортивная и городская инфраструктура, соответствующая международным стандартам», – отметил Чернышенко.

Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине

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