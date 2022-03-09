Выборы главы Союза биатлонистов России планируются в июне

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Отчетно-выборная конференция Союза биатлонистов России (СБР) планируется в июне, сообщил член правления организации Иван Черезов

«Отчетная конференция СБР планируется в конце марта во время чемпионата России в Тюмени, а отчетно-выборная планируется примерно в июне.

Вопрос обсуждается о том, чтобы провести летом, но точных дат пока назвать не могу», – сказал Черезов. 

Чемпионат России пройдет с 30 марта по 3 апреля.

Действующий глава СБР Виктор Майгуров возглавил организацию в июле 2020 года. Он сменил на посту Владимира Драчева

Во время Олимпиады в Пекине Майгуров заявил, что, скорее всего, он выдвинет свою кандидатуру на новый срок.

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