СБР опроверг информацию о том, что Нуждов инициировал вопрос об отставке Шашилова. Metaratings извинился перед Майгуровым и Нуждовым за недостоверную информацию

В Союзе биатлонистов России (СБР) опровергли информацию об обсуждении возможной отставки старшего тренера женской сборной .

Ранее со ссылкой на источник в СБР сообщил, что правление может поднять вопрос об отставке Шашилова из-за вопросов к нему, в том числе по режиму.

Metaratings сообщил, что инициатором обсуждения отстранения тренера был первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. По информации сайта, поводом стали два видео, на которых Шашилов якобы находится в нетрезвом состоянии.

Президент СБР Виктор Майгуров и сам Нуждов заявили, что вопрос не планировали выносить на правление, а Нуждов не выступал с подобной инициативой. Майгуров отметил, что правление обсуждало информацию из СМИ, проанализировало ситуацию и решило, что тренер продолжит подготовку команду к Олимпиаде.

«Таким образом, информация, опубликованная Metaratings.ru ранее, не соответствует действительности. Мы приносим извинения СБР, а также его руководству в лице Виктора Майгурова и Алексея Нуждова», – говорится на сайте источника.

За 3 недели до Олимпиады всплыла тема с увольнением Шашилова – тренера биатлонисток. Что с ним не так?