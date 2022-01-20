СБР опроверг информацию о том, что Нуждов инициировал вопрос об отставке Шашилова. Metaratings извинился перед Майгуровым и Нуждовым за недостоверную информацию

Теги сборная России жен Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Михаил Шашилов Алексей Нуждов Матч ТВ Биатлон

В Союзе биатлонистов России (СБР) опровергли информацию об обсуждении возможной отставки старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова.

Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на источник в СБР сообщил, что правление может поднять вопрос об отставке Шашилова из-за вопросов к нему, в том числе по режиму. 

Metaratings сообщил, что инициатором обсуждения отстранения тренера был первый вице-президент СБР Алексей Нуждов. По информации сайта, поводом стали два видео, на которых Шашилов якобы находится в нетрезвом состоянии. 

Президент СБР Виктор Майгуров и сам Нуждов заявили, что вопрос не планировали выносить на правление, а Нуждов не выступал с подобной инициативой. Майгуров отметил, что правление обсуждало информацию из СМИ, проанализировало ситуацию и решило, что тренер продолжит подготовку команду к Олимпиаде.

«Таким образом, информация, опубликованная Metaratings.ru ранее, не соответствует действительности. Мы приносим извинения СБР, а также его руководству в лице Виктора Майгурова и Алексея Нуждова», – говорится на сайте источника.

За 3 недели до Олимпиады всплыла тема с увольнением Шашилова – тренера биатлонисток. Что с ним не так?

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