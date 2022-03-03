«Для нас вы уже победители». Глава ФМБА Скворцова поддержала российских спортсменов, отстраненных от Паралимпиады в Пекине

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), экс-министр здравоохранения России Вероника Скворцова выразила поддержку российским паралимпийцам, которые были отстранены от Игр в Пекине.

«За четырехлетний цикл подготовки вы, не зная усталости, готовились к участию в одном из самых престижных спортивных соревнований – зимних Паралимпийских играх в Пекине.

Мы восхищаемся силой вашего духа и стойкостью характера, вы для нас настоящие герои! Ваши мастерство, мужество, талант и способности уже привели вас на паралимпийский пьедестал почета, для нас вы уже победители!

На протяжении многих лет ваши несгибаемая воля и стремление к победе воодушевляют многих россиян и являются примером веры в себя и достижения своей цели.

Оставайтесь сильными и не теряйте веры в добро. Мы всегда готовы подставить свое плечо! Всегда рядом, в любые времена», – сказала глава .