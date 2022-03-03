Олег Матыцин: «В условиях санкций необходимо сосредоточиться на национальной системе спорта, совершенствовании структур учебно-тренировочных баз»

Министр спорта РФ Олег Матыцин подвел итоги заседания исполкома Олимпийского комитета России (ОКР).

«Были подведены итоги зимних Олимпийских игр в Пекине, еще раз отмечено выступление наших спортсменов. Принято решение в ближайшее время провести заседания экспертных советов. Было отмечено, что подготовка велась в очень сложных условиях.

В условиях санкций в отношении российского спорта необходимо прежде всего сосредоточиться на национальной системе спорта, спортивном календаре, совершенствовании структур учебно-тренировочных баз с использованием климатических условий в наших регионах.

Также было принято решение минимизировать риски потери мотивации к выступлению спортсменов на соревнованиях и занятиям спортом.

Мы сделаем все необходимое для того, чтобы все меры социальной защиты были обеспечены, чтобы ни в коей мере не были снижены материальное обеспечение спортсменов, выплата стипендий и призовых для спортсменов и тренеров. Соответствующие изменения будем вносить в нормативные документы министерства спорта», – сказал Матыцин.