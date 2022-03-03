Паралимпийский чемпион и депутат Терентьев об отстранении паралимпийцев: «Непонятно, как МПК мог аргументировать решение. Видимо, другие страны стали давить»

чемпион и депутат Госдумы Михаил Терентьев прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета (МПК) не допускать российских спортсменов на Игры в Пекине.

«Мы понимаем, что в условиях такого давления на Россию даже изменяют правила деятельности Международного паралимпийского комитета. Вчера говорили о том, что были приняты самые жесткие санкции – нейтральный флаг, нейтральный статус. Непонятно, как МПК мог аргументировать свое решение, которое они изменили.

Видимо, другие страны стали давить, чтобы их команды не участвовали в Играх. Все это привело бы к тому, что Паралимпиада просто стала бы сплошной политической акцией. Решение МПК было сформировано на других принципах, нежели решение Исполкома», – сказал Терентьев.