Дмитрий Васильев: «В исполкоме IBU собрались русофобы, которые просто ненавидят Россию и русских. Они всю жизнь мечтали навредить нам»

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев желает смены руководства Международного союза биатлонистов (IBU) после отстранения российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«Ближайший конгресс Международного союза биатлонистов состоится в районе сентября. Конечно, к этому времени многое что поменяется. Спецоперация, думаю, к этому моменту закончится, и, естественно, там установится мир и порядок.

А на здравый смысл исполкома IBU вряд ли стоит полагаться. Потому что там собрались русофобы, которые просто ненавидят Россию и русских. Тут говорить не о чем. Они всю жизнь мечтали навредить нам. Неважно в чем. А здесь выдался такой повод, чтобы как раз навредить. Они просто мечтают об этом.

Здесь, что называется, все маски сброшены. И уже никаких иллюзий об этих западных улыбках нет. Они говорят, что, мол, мы такие мрачные, а они доброжелательные. Но вся их доброжелательность налицо. Теперь, думаю, никаких иллюзий возникать не может.

Что будет дальше, сказать сложно. Потому что сейчас безумие охватило весь Запад и тех, кто им сочувствует. Но эмоции проходят всегда. Другое дело, что будет необходимо побольше аргументов выложить на стол и привлекать сюда международные суды. Только не западные, которые вообще не соответствуют никаким требованиям. Они, естественно, всегда будут на стороне своих.

Поэтому здесь необходимо подумать о нейтральных судебных системах, которые не ангажированы. А потом уже выбирать новое руководство, новый исполком IBU. Потому что эти полностью себя дискредитировали. Говорить с ними абсолютно не о чем», – сказал Васильев.

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