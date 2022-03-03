Дмитрий Васильев: «В исполкоме IBU собрались русофобы, которые просто ненавидят Россию и русских. Они всю жизнь мечтали навредить нам»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону желает смены руководства Международного союза биатлонистов (IBU) после отстранения российских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«Ближайший конгресс Международного союза биатлонистов состоится в районе сентября. Конечно, к этому времени многое что поменяется. Спецоперация, думаю, к этому моменту закончится, и, естественно, там установится мир и порядок.

А на здравый смысл исполкома IBU вряд ли стоит полагаться. Потому что там собрались русофобы, которые просто ненавидят Россию и русских. Тут говорить не о чем. Они всю жизнь мечтали навредить нам. Неважно в чем. А здесь выдался такой повод, чтобы как раз навредить. Они просто мечтают об этом.

Здесь, что называется, все маски сброшены. И уже никаких иллюзий об этих западных улыбках нет. Они говорят, что, мол, мы такие мрачные, а они доброжелательные. Но вся их доброжелательность налицо. Теперь, думаю, никаких иллюзий возникать не может.

Что будет дальше, сказать сложно. Потому что сейчас безумие охватило весь Запад и тех, кто им сочувствует. Но эмоции проходят всегда. Другое дело, что будет необходимо побольше аргументов выложить на стол и привлекать сюда международные суды. Только не западные, которые вообще не соответствуют никаким требованиям. Они, естественно, всегда будут на стороне своих.

Поэтому здесь необходимо подумать о нейтральных судебных системах, которые не ангажированы. А потом уже выбирать новое руководство, новый исполком . Потому что эти полностью себя дискредитировали. Говорить с ними абсолютно не о чем», – сказал Васильев.