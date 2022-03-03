Хованцев об отстранении сборной России по биатлону: «Не думал, что до такого дойдет. Проходила информация, что мы хотим суда и разбирательства»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов об отстранении российских спортсменов от соревнований под эгидой IBU.

«У федерации есть определенный набор обоснований, по которым она может отстранить спортсменов… Не думал, что до такого дойдет.

Проходила информация, что мы хотим суда и разбирательства. Надо подавать в суд, после чего уже станет известна судьба нашего участия в международных соревнованиях.

Пока у нас есть внутрироссийские соревнования, которые дадут спортсменам необходимую соревновательную практику. Думаю, к нам должны присоединиться белорусы с казахами. Нам нужны свои турниры», – сказал Хованцев.

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