Хованцев об отстранении сборной России по биатлону: «Не думал, что до такого дойдет. Проходила информация, что мы хотим суда и разбирательства»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал решение Международного союза биатлонистов об отстранении российских спортсменов от соревнований под эгидой .

«У федерации есть определенный набор обоснований, по которым она может отстранить спортсменов… Не думал, что до такого дойдет.

Проходила информация, что мы хотим суда и разбирательства. Надо подавать в суд, после чего уже станет известна судьба нашего участия в международных соревнованиях.

Пока у нас есть внутрироссийские соревнования, которые дадут спортсменам необходимую соревновательную практику. Думаю, к нам должны присоединиться белорусы с казахами. Нам нужны свои турниры», – сказал Хованцев.