Дмитрий Васильев: «Исполком IBU нарушил конституцию и должен подать в отставку в полном составе»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ждет отставки руководства Международного союза биатлонистов (IBU) после отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
«Что касается решения Международного союза биатлонистов, совершенно очевидно, что это полное беззаконие.
В конституции IBU нет вообще такой статьи, где спортсмены и их тренеры должны отвечать за действия правительств своих стран.
Это прямое нарушение, и я считаю, что все члены исполкома IBU должны подать в отставку за прямое нарушение конституции.
Также они не должны переизбираться в дальнейшем на следующий срок», – заявил Васильев.
Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации