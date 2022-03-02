Дмитрий Васильев: «Исполком IBU нарушил конституцию и должен подать в отставку в полном составе»

Двукратный олимпийский чемпион ждет отставки руководства Международного союза биатлонистов ( ) после отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Что касается решения Международного союза биатлонистов, совершенно очевидно, что это полное беззаконие.

В конституции IBU нет вообще такой статьи, где спортсмены и их тренеры должны отвечать за действия правительств своих стран.

Это прямое нарушение, и я считаю, что все члены исполкома IBU должны подать в отставку за прямое нарушение конституции.

Также они не должны переизбираться в дальнейшем на следующий срок», – заявил Васильев.

Международный союз биатлонистов отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации