«Наши мысли также с русскими друзьями, которые невольно оказались частью этой ситуации». Мартен Фуркад о событиях на Украине

Теги сборная Франции Мартен Фуркад Политика Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад высказался о ситуации на Украине.

Фуркад перепостил в сторис пост, в котором Международный союз биатлонистов (IBU) выразил Украине поддержку: «Наши мысли сейчас со всей украинской биатлонной семьей, украинцами и их страной». 

«Наши мысли также с нашими русскими друзьями, которые невольно оказались частью этой ситуации», – добавил Фуркад. 

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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