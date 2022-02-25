«Наши мысли также с русскими друзьями, которые невольно оказались частью этой ситуации». Мартен Фуркад о событиях на Украине

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о ситуации на Украине.

Фуркад перепостил в сторис пост, в котором Международный союз биатлонистов (IBU) выразил Украине поддержку: «Наши мысли сейчас со всей украинской биатлонной семьей, украинцами и их страной».

«Наши мысли также с нашими русскими друзьями, которые невольно оказались частью этой ситуации», – добавил Фуркад.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

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