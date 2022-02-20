«Призываем международное сообщество: дайте равный доступ к вакцинам для всех по всему миру». Глава МОК Бах на церемонии закрытия Олимпиады

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине призвал обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса для всех стран. 

«Если мы хотим наконец-то преодолеть эту пандемию, нам нужно быть быстрее, целить выше, быть сильнее. Мы должны быть вместе. В этом олимпийском духе солидарности мы призываем международное сообщество: дайте равный доступ к вакцинам для всех по всему миру», – сказал Бах.

Глава МОК подчеркнул, что разделяет олимпийский дух со всеми спортсменами, которые из-за коронавируса не смогли выступить на Играх. 

«То, что вы не можете быть с нами, разбивает наши сердца. Но вы принадлежите и всегда будете принадлежать к олимпийскому сообществу», – сказал Бах.

Олимпиада в Пекине завершилась 20 февраля. 

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