«Призываем международное сообщество: дайте равный доступ к вакцинам для всех по всему миру». Глава МОК Бах на церемонии закрытия Олимпиады

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) на церемонии закрытия Олимпиады в Пекине призвал обеспечить равный доступ к вакцинам от коронавируса для всех стран.

«Если мы хотим наконец-то преодолеть эту пандемию, нам нужно быть быстрее, целить выше, быть сильнее. Мы должны быть вместе. В этом олимпийском духе солидарности мы призываем международное сообщество: дайте равный доступ к вакцинам для всех по всему миру», – сказал Бах.

Глава МОК подчеркнул, что разделяет олимпийский дух со всеми спортсменами, которые из-за коронавируса не смогли выступить на Играх.

«То, что вы не можете быть с нами, разбивает наши сердца. Но вы принадлежите и всегда будете принадлежать к олимпийскому сообществу», – сказал Бах.

в Пекине завершилась 20 февраля.

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