Врачи разрешили Ингрид Тандревольд участвовать в гонках

Норвежская биатлонистка получила разрешение от врачей на участие в дальнейших соревнованиях.

На последнем круге гонки преследования на в Пекине Тандревольд резко потеряла скорость из-за плохого самочувствия, врачи помогли спортсменке покинуть финишную зону. Норвежке пришлось завершить выступление на Играх.

«Трудно понять постфактум, что произошло, а что не произошло. Но, как мне сказали, ничто не указывает на то, что это более опасно, чем можно было бы подумать. В четверг я получила одобрение от врача на участие в следующих соревнованиях.

Я побывала у нескольких кардиологов, делала обычные ЭКГ, компьютерную томографию и прочее. Если говорить о том, что конкретно я сделала, мне кажется, что это личная медицинская информация. Но я получила одобрение на участие в гонках, так что все так хорошо, как и должно быть.

Думаю, мне очень помог выход из олимпийского «пузыря». Просто вернуться домой и побыть с друзьями и семьей очень помогло. В такой ситуации ты понимаешь, что это самая важная вещь на свете. Это клише, но когда, приходя домой, ты встречаешь тех, кого любишь, и видишь, как они заботятся о тебе, ты понимаешь, что кое-что в жизни значит больше, чем пара медалей.

Я совершенно потрясена любовью и заботой, которыми меня окружили. Как со стороны биатлонной семьи, так и от людей, смотревших Олимпиаду дома. Это действительно помогло – увидеть, как много людей желают тебе всего наилучшего. Даже мои конкуренты, включая тех, кто не проявил себя с лучшей стороны на Играх, были потрясающими.

Я никогда не прежде не пользовалась таким успехом в столовой. Походили все, в том числе спортсмены из других видов. Возвращаться домой ранним рейсом, где я встретила горнолыжников и сноубордистов, которые кружили вокруг меня... Я очень ценю это», – рассказала Тандревольд.

Норвежскую биатлонистку накрыло на Олимпиаде: добегала гонку на автомате, а с финиша ее уносили на руках