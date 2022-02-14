«Мое сердце разбито». Тандревольд по состоянию здоровья завершила выступления на Олимпиаде в Пекине

Норвежская биатлонистка объявила, что не выступит в эстафете и масс-старте на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Во время гонки преследования Тандревольд стало плохо на последнем круге. Она резко потеряла скорость, а после финиша не смогла самостоятельно подняться и покинуть финишный городок.

«По состоянию здоровья мне не разрешается принять участие в следующих гонках на Олимпиаде. Конечно, мне жаль. Мое сердце разбито.

Вчера у меня был один из лучших гоночных дней. А потом он вдруг стал одним из худших», – сказала Тандревольд на пресс-конференции.

«Я принял это решение. Знаю, что это плохая новость для Ингрид, но иногда приходится идти на это, чтобы защитить спортсмена.

У Ингрид уже дважды возникали проблемы со здоровьем, и мы не хотим рисковать. Мы слишком ее любим и хотим, чтобы в Норвегии она прошла хорошее обследование», – заявил врач норвежской команды Ларс Кольсруд.

Норвежскую биатлонистку накрыло на Олимпиаде: добегала гонку на автомате, а с финиша ее уносили на руках