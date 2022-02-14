Ингрид Тандревольд: «Сегодня я достигла критической точки. Большой спорт не всегда справедлив»

Норвежская биатлонистка обратилась к болельщикам после происшествия в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.

На последнем круге Тандревольд стало плохо, она резко потеряла скорость, а после финиша не смогла самостоятельно подняться и покинуть финишный городок.

«Это фото было сделано в декабре – тогда я думала, что достигла биатлонного дна. Я надеялась, что выложу его в тот момент, когда можно будет обернуться и оценить все взлеты и падения.

Но сегодня я достигла новой критической точки. Большой спорт не всегда справедлив.

Спасибо за сообщения, которые я получаю. Вы лучшие. Я буду бороться», – написала Тандревольд.

Норвежскую биатлонистку накрыло на Олимпиаде: добегала гонку на автомате, а с финиша ее уносили на руках