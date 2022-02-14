Ингрид Тандревольд: «Сегодня я достигла критической точки. Большой спорт не всегда справедлив»

Теги сборная Норвегии жен Олимпиада-2022 Ингрид Ланмарк Тандревольд Биатлон

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд обратилась к болельщикам после происшествия в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине. 

На последнем круге Тандревольд стало плохо, она резко потеряла скорость, а после финиша не смогла самостоятельно подняться и покинуть финишный городок. 

 «Это фото было сделано в декабре – тогда я думала, что достигла биатлонного дна. Я надеялась, что выложу его в тот момент, когда можно будет обернуться и оценить все взлеты и падения.

Но сегодня я достигла новой критической точки. Большой спорт не всегда справедлив. 

Спасибо за сообщения, которые я получаю. Вы лучшие. Я буду бороться», – написала Тандревольд. 

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