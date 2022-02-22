Кристина Резцова: «Ехала на Олимпиаду за золотом. Но сложилось так, как сложилось. Путь, который я прошла за этот год, – это было ни хрена не легко»

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась эмоциями после выступления на Олимпиаде в Пекине.

На прошедших Играх спортсменка завоевала серебро в женской эстафете и бронзу – в смешанной.

«Конечно, кайф. Я говорю, глупо ехать на Олимпиаду с мыслями: «Ну, я там неизвестно что да как». Поэтому, естественно, ехала за золотом. Но сложилось так, как сложилось, и я считаю, что это сложилось круто. То есть реально я в каждой гонке боролась за эту золотую медаль, – сказала Резцова в подкасте «Голос биатлона».

«Давайте возьмем небольшую предысторию: год назад 6 февраля я лежу в роддоме, вижу свою дочку и вообще не знаю, буду ли я бегать. И ровно через год я завоевываю бронзовую олимпийскую медаль. Год для нашего вида спорта – это очень мало для того, чтобы быть готовым на Олимпиаде вообще бороться за медали, не говоря уже о золоте или, не знаю, о каком-то всемирном признании.

Тот путь, который я прошла за этот год, – это было ни хрена не легко. И то, что у меня сейчас нет золота... Да, я знаю свое упущение – реально не было столько времени... Люди вот четыре года от одной Олимпиады до другой Олимпиады планомерно каждый год исправляют какие-то ошибки.

То есть я максимально все «сжала» и при этом я еще воспитывала дочь до самого момента отъезда на Кубок мира. Каждый день она была со мной, и благо, что нам помогала мама моего мужа – ей бы памятник поставить за то, что реально у меня была возможность выполнить всю ту нагрузку, которую нужно было сделать.

Я считаю, что я приехала на эту Олимпиаду подготовленной достойно, и я реально боролась в каждой гонке», – добавила биатлонистка.

«Когда нечего считать, считаем 4-е места. Это стереотип, что России чего-то не хватает». Правильные слова Резцовой про Олимпиаду