Анфиса Резцова: «Кристине много чего не удалось на Олимпиаде, но бог еще воздаст. Биатлон в целом недобрал медалей»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова оценила выступление своей дочери Кристины на Олимпиаде в Пекине.

На прошедших Играх Кристина Резцова завоевала серебро в женской эстафете и бронзу в смешанной.

«У дочки все впереди. Кристине много чего не удалось на этой Олимпиаде, но бог еще воздаст. Не знаю, что конкретно не получилось. Правда, я не могу до нее дозвониться. Видимо, ушла в себя.

Биатлон в целом недобрал медалей. Мужская эстафета должна была брать золото. Не повезло», – сказала Анфиса Резцова

«Когда нечего считать, считаем 4-е места. Это стереотип, что России чего-то не хватает». Правильные слова Резцовой про Олимпиаду

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