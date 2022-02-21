Себастьян Самуэльссон: «Я бы солгал, если бы сказал, что не разочарован возвращением с Олимпиады без медали. Формы просто не было»

Шведский биатлонист подвел итоги Олимпиады в Пекине, где он не завоевал ни одной награды.

«Через несколько часов я снова буду дома после семи недель в дороге. Я бы солгал, если бы сказал, что не разочарован возвращением без медали. Я был близок несколько раз, но формы на самом деле просто не было.

Прежде всего, я горжусь тем, как усердно работал в течение многих лет, чтобы сложилась как можно успешнее. И если бы у меня была возможность сделать что-то иначе до или в течение турнира, я бы этого не сделал – это приятное чувство!

Спасибо всем, кто следит и так или иначе поддерживает», – написал Самуэльссон.