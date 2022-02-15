Себастьян Самуэльссон: «Сказал Йоханнесу Бо: если мы выиграем эстафету, а Норвегия будет второй, то закончу с биатлоном»

Шведский биатлонист поделился ожиданиями от эстафеты на Олимпиаде-2022, которая пройдет сегодня.

«Большинство из нас считает, что это главное событие всего турнира. Это нечто особенное, и перед эстафетой легко себя мотивировать.

Сейчас я гораздо лучше как биатлонист, чем четыре года назад. Думаю, остальные сказали бы то же самое. С этой точки зрения у всех нас есть шансы.

Я не доволен в целом, но сейчас у нас хорошие шансы в эстафете. Будет весело. Как бы там ни было, у нас уже есть золотая медаль (Пхенчхана-2018).

Трудно быть особенно дерзким, ведь мы знаем, что у Норвегии лучшая команда, но мы пытаемся как можно больше напоминать об этом, чтобы они почувствовали больше давления, чем мы.

Для Норвегии было бы большим провалом, если бы они не выиграли. Они не побеждали ни в , ни в . Так что они, наверное, хотят золота. Но мы сделаем все, чтобы победить их.

Вчера в автобусе я сказал : если мы выиграем, а Норвегия будет второй, я закончу с биатлоном», – сказал Самуэльссон.