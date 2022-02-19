Мартен Фуркад избран членом Международного олимпийского комитета

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону избран членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом было объявлено на 139-й сессии МОК, которая прошла сегодня в Пекине.

Фуркад и шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер получили членство на правах представителей комиссии спортсменов МОК, в которую они были избраны решением спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Также были избраны бывший вице-председатель комиссии спортсменов Данка Бартекова из Словакии и Йех Пур Биль из Южного Судана – он стал первым спортсменом-беженцем, получившим членство в .