Мартен Фуркад избран членом Международного олимпийского комитета

Теги МОК Мартен Фуркад Фрида Хансдоттер Биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад избран членом Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом было объявлено на 139-й сессии МОК, которая прошла сегодня в Пекине. 

Фуркад и шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер получили членство на правах представителей комиссии спортсменов МОК, в которую они были избраны решением спортсменов, участвовавших в Олимпиаде-2022 в Пекине.

Также были избраны бывший вице-председатель комиссии спортсменов Данка Бартекова из Словакии и Йех Пур Биль из Южного Судана – он стал первым спортсменом-беженцем, получившим членство в МОК

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