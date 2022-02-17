Анатолий Хованцев: «В женском масс-старте Резцова и Нигматуллина будут претендовать на очень хорошие места»

Бывший главный тренер сборной России по биатлону поделился ожиданиями от женского масс-старта на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«В женском масс-старте и будут претендовать на очень хорошие места.

Историю я не слышал. Некоторые спортсмены могут быть восприимчивы к таким событиям. Но спортсмены обычно более стойкие, что Ирина и продемонстрировала, пробежав эстафету. Но, поднимет ли это командный дух, не могу сказать. На всех сказывается по-разному», – рассказал Хованцев.