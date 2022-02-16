Экхофф о двух штрафных кругах в эстафете: «Меня сильно трясет, это ужасно. Как будто у меня болезнь Паркинсона»

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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала свое выступление в эстафете на Олимпиаде-2022. 

Сборная Норвегии заняла четвертое место, Экхофф зашла на два штрафных круга на своем этапе. 

«Все это горько. Тяжело быть виноватой в эстафетной неудаче. Я действительно разочарована, но не могу ничего изменить. 

Меня сильно трясет, это ужасно. Когда начинается такая тряска, у меня нет ни единого шанса.

Как будто у меня болезнь Паркинсона, не знаю, как это объяснить. Это неконтролируемый перекос. Хочу спрятаться в большой черной дыре», – сказала Экхофф. 

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