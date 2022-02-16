Александр Тихонов: «Спасибо Экхофф, она похоронила сборную Норвегии. Был прекрасный шанс выиграть эстафету, но хочу все равно поздравить нашу сборную с медалью»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление сборной России в женской олимпийской эстафете, где команда взяла серебро.

«Здорово девочки выступили! Спасибо Экхофф, она похоронила сборную Норвегии (которая заняла четвертое место – Sports.ru).

Но, что бы ни было, серебро у нас. Порадовали ближе к концу. Да, был прекрасный шанс выиграть гонку, но хочу все равно поздравить нашу сборную с медалью», – цитирует Тихонова «Матч ТВ».

«Как я говорил, если справятся со стрельбой, то все будет в полном порядке. Четверка ровная. Штрафной круг Мироновой? Что поделаешь, это биатлон. Ветерок гулял сегодня.

Многие не избежали кругов и дополнительных патронов. Серебро не обсуждается!», – сказал Тихонов «СЭ».

В сегодняшней гонке за Россию выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Чудо в биатлоне: у наших женщин – серебро Олимпиады (и это со штрафным кругом!)