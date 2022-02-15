Александр Тихонов о прокате Валиевой: «Какой характер проявила эта девочка. Мы словно увидели второй полет Гагарина»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону поделился впечатлениями от выступления российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на в Пекине.

Валиева заняла первое место.

«Радость российского народа. Какой характер проявила сегодня эта девочка. Вот это красавица! Это катание не сравнить ни с чем. Скажу так: сегодня мы словно увидели второй полет Гагарина», – сказал Тихонов.

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