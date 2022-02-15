Антон Шипулин: «Вижу, какой шквал критики обрушился на Латыпова. Уничтожать человека, который выступает за Россию, не нужно»

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин прокомментировал выступление сборной России в эстафете на Олимпиаде в Пекине, где команда взяла бронзу.

«Тот самый момент, когда мы с председателем комитета Госдумы по спорту одним глазом успеваем смотреть последний этап мужской эстафеты по биатлону на Олимпиаде в Пекине. В кадр попала наша реакция на гонку .

Наши биатлонисты до последнего были первые, отрыв – 50 секунд. Но Латыпов допустил обидные 5 промахов, из-за чего был вынужден бежать 2 штрафных круга. Итог – третье место и бронзовые медали. Мы на пьедестале, и это уже очень хорошо! Поздравляю наших биатлонистов с олимпийскими наградами! Парни, ура!

Вижу, какой шквал критики обрушился на Латыпова. В чем его только ни обвиняют, даже повторять не хочу. Мог ли он выступить лучше, какие ошибки были допущены, почему промахнулся – все эти вопросы и сам Латыпов, и его тренеры обязательно будут изучать. Это внутренняя работа команды.

Наша задача – поддерживать спортсменов, а не топить их. Да, мы надеялись, да, обидно, но уничтожать человека, который выступает за Россию, не нужно. Россия, вперед!» – написал Шипулин.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?