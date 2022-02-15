Серохвостов о промахах Латыпова в эстафете: «Эдуард был очень расстроен. Даже у меня слезы наворачивались от того, что они уступили первое место»

Российский биатлонист подвел итоги своего выступления на Олимпиаде в Пекине.

– Конечно, не самая лучшая Олимпиада для меня, но она первая. Какие-то моменты были упущены в подготовке. Но, думаю, это не совсем беда: я все равно показывал на что способен, показывал свой максимум в каждой гонке. Бежал до конца и боролся. Оценю, наверное, на 6 из 10.

Думаю функциональную часть можно было бы улучшить. Я не знаю, может тут такие горы, может я не совсем до конца готов к Олимпиаде был, но бегать тут нереально тяжело. Я не знаю, как остальным ребятам из команды, но для меня эта высота тяжело дается.

Со стрельбой тут в спринте, конечно, сам накосячил, в пасьюте – нереальные порывы были, когда я приходил. Я просто в некоторые моменты мишень не видел – задувало все.

– Выбор в эстафете сделали в пользу . объяснил, что он более точен в стрельбе. Согласны с этим?

– Да, конечно. Карим стабильнее намного стреляет. Ну, расстроился сначала, когда он (Каминский) позвонил мне и сказал. Но я понимаю их выбор. Карим достоин бежать, как и все тут. И он намного стабильнее меня, – сказал Серохвостов.

Также он рассказал, что поддержал после промахов в эстафете.

«Я поддержал его уже, ну, и вся команда. Думаю, больше ничего говорить ему не будем. Он сам придет в себя и все будет окей.

Эдуард был очень расстроен. Даже у меня слезы наворачивались от того, что они уступили первое место. Думаю, у него тоже самое. Комок в горле стоял. И лица на нем не было, но это биатлон. Тут всякое случается. Один рубеж решает все, золотая медаль у тебя, или ты без медали», – добавил спортсмен.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?