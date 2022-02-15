Леонид Гурьев: «Надо было спрятать Латыпова на втором или третьем этапе. У Каминского в этом отношении опыта маловато»

Тренер по биатлону считает, что расстановка в сборной России в эстафете на Олимпиаде в Пекине была неверной.

«Латыпов в пасьюте выложился, вывернулся капитально. Та гонка тяжело ему досталась, поэтому его надо было спрятать на втором или третьем этапе. У Каминского в этом отношении опыта маловато. Они ведь просто накатали Латыпова на последний этап – и все.

Нужно просто было поставить Эдуарда посередине, а на последний Логинова или Цветкова в гонку отправлять. Ну минута, почти минута преимущества! И вроде порыва ветра не было. И стрелял долго Эдик. Видать, где-то уже затрясло, заколотило.

Остальные ребята, конечно, сработали идеально. Каково им сейчас? Каково сейчас всей России? Все же смотрели гонку с воодушевлением. Ребята же не с какого-то седьмого места вылезали. Когда выигрываешь почти минуту и занимаешь третье место, это обидно.

Тем более такой кураж был после лыжных эстафет. Сейчас если бы в биатлоне выиграли бы, вообще здорово было бы», – сказал Гурьев.

Такого обидного поражения в биатлоне у России еще не было! Что окружало безумную эстафету на Олимпиаде-2022?